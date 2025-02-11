Лідер Реала може переїхати до Франції або Саудівської Аравії — що відомо

Гравці мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У Іспанії назріває сенсаційний трансфер. Лідер чемпіонату може залишитись без одного із своїх ключових гравців.

Вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор може перейти до саудівського "Аль-Хіляля" або французького ПСЖ, повідомляє інсайдер Екрем Конур.

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Агенти гравця, за його даними, вже провели переговори з клубами. Про рішення самого футболіста поки що нічого не відомо.

Вінісіус та Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: REUTERS/Juan Medina

Вінісіус може залишити "Реал"

Контракт бразильського вінгера з мадридським "Реалом" завершується у 2027 році. Сам гравець, за даними авторитетних ЗМІ, цей контракт відмовився продовжувати.

Вінісіус Жуніор перейшов до мадридського "Реала" у 2018 році з бразильського "Фламенго". За нього тоді заплатили 45 мільйонів євро.

Цього сезону бразилець провів за "Реал" 29 поєдинків у всіх турнірах, забив 17 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

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