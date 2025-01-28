Вінісіус Жуніор може перейти в Саудівську Аравію, де отримає 1 млрд євро

Саудівська Аравія готує рекордний трансфер за 300 млн євро
Наступного літа мадридський "Реал" може втратити свого вінгера Вінісіуса Жуніора. Гравця хочуть бачити в Саудівській Аравії.
Про це повідомило іспанське видання AS.
Саудитам потрібен Вінісіус
За інформацією джерела, футбольні клуби "Аль-Хілаль" та "Аль-Ахлі" готуються наступного літа почати переговори з мадридським "Реалом" щодо трансферу вінгера "Вінісіуса".
Наразі з футболістом не ведуть ніяких перемовин, але до них активно готуються, оскільки дозвіл на трансфер потрібно брати у Королівської родини Саудівської Аравії.
Саудити планують заплатити "Реалу" за гравця 300 млн євро. Самому Вінісіусу готують 1 млрд євро зарплатні за п’ять років контракту — по 200 млн євро в рік.
Вінісіус цього сезону в складі "Реалу" зіграв 26 матчів, де відзначився 16 голами та вісьмома гольовими передачами.
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