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Саудівська Аравія готує рекордний трансфер за 300 млн євро

28 січня 2025 16:58
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Вінісіус Жуніор може перейти в Саудівську Аравію, де отримає 1 млрд євро
Вінісіус Жуніор. Фото: instagram.com/vinijr
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Наступного літа мадридський "Реал" може втратити свого вінгера Вінісіуса Жуніора. Гравця хочуть бачити в Саудівській Аравії.

Про це повідомило іспанське видання AS.

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Вінісіус Жуніор. Фото: instagram.com/vinijr

Саудитам потрібен Вінісіус

За інформацією джерела, футбольні клуби "Аль-Хілаль" та "Аль-Ахлі" готуються наступного літа почати переговори з мадридським "Реалом" щодо трансферу вінгера "Вінісіуса".

Наразі з футболістом не ведуть ніяких перемовин, але до них активно готуються, оскільки дозвіл на трансфер потрібно брати у Королівської родини Саудівської Аравії.

Саудити планують заплатити "Реалу" за гравця 300 млн євро. Самому Вінісіусу готують 1 млрд євро зарплатні за п’ять років контракту — по 200 млн євро в рік.

Вінісіус цього сезону в складі "Реалу" зіграв 26 матчів, де відзначився 16 голами та вісьмома гольовими передачами.

Нагадаємо, нападник збірної України Артем Довбик може піти за грошима у Саудівську Аравію. 

Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан наразі перебуває в Саудівській Аравії, де підпише контракт з місцевим клубом.

У мадридського "Реала" є новий гравець на роль другого голкіпера замість Андрія Луніна.

Український гімнаст візьме участь у відборі до збірної США.

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