Винисиус Жуниор может перейти в Саудовскую Аравию, где получит 1 млрд евро

Винисиус Жуниор. Фото: instagram.com/vinijr

Следующим летом мадридский "Реал" может потерять своего вингера Винисиуса Жуниора. Игрока хотят видеть в Саудовской Аравии.

Об этом сообщило испанское издание AS.

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Винисиус Жуниор. Фото: instagram.com/vinijr

Саудитам нужен Винисиус

По информации источника, футбольные клубы "Аль-Хилаль" и "Аль-Ахли" готовятся следующим летом начать переговоры с мадридским "Реалом" по трансферу вингера "Винисиуса".

На данный момент с футболистом не ведут никаких переговоров, но к ним активно готовятся, поскольку разрешение на трансфер нужно брать у Королевской семьи Саудовской Аравии.

Саудиты планируют заплатить "Реалу" за игрока 300 млн евро. Самому Винисиусу готовят 1 млрд евро зарплаты за пять лет контракта — по 200 млн евро в год.

Винисиус в этом сезоне в составе "Реала" сыграл 26 матчей, где отметился 16 голами и восемью голевыми передачами.

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