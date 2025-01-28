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Саудовская Аравия готовит рекордный трансфер за 300 млн евро

28 января 2025 16:58
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Винисиус Жуниор может перейти в Саудовскую Аравию, где получит 1 млрд евро
Винисиус Жуниор. Фото: instagram.com/vinijr
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Следующим летом мадридский "Реал" может потерять своего вингера Винисиуса Жуниора. Игрока хотят видеть в Саудовской Аравии.

Об этом сообщило испанское издание AS.

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Винисиус Жуниор. Фото: instagram.com/vinijr

Саудитам нужен Винисиус

По информации источника, футбольные клубы "Аль-Хилаль" и "Аль-Ахли" готовятся следующим летом начать переговоры с мадридским "Реалом" по трансферу вингера "Винисиуса".

На данный момент с футболистом не ведут никаких переговоров, но к ним активно готовятся, поскольку разрешение на трансфер нужно брать у Королевской семьи Саудовской Аравии.

Саудиты планируют заплатить "Реалу" за игрока 300 млн евро. Самому Винисиусу готовят 1 млрд евро зарплаты за пять лет контракта — по 200 млн евро в год.

Винисиус в этом сезоне в составе "Реала" сыграл 26 матчей, где отметился 16 голами и восемью голевыми передачами.

Напомним, нападающий сборной Украины Артем Довбик может уйти за деньгами в Саудовскую Аравию.

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан сейчас находится в Саудовской Аравии, где подпишет контракт с местным клубом.

У мадридского "Реала" есть новый игрок на роль второго голкипера вместо Андрея Лунина.

Украинский гимнаст примет участие в отборе в сборную США.

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