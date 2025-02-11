Лидер Реала может переехать во Францию или Саудовскую Аравию — что известно

Игроки мадридского "Реала" Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор во время матча. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В Испании назревает сенсационный трансфер. Лидер чемпионата может остаться без одного из своих ключевых игроков.

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может перейти в саудовский "Аль-Хиляль" или французский ПСЖ, сообщает инсайдер Экрем Конур.

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Агенты игрока, по его данным, уже провели переговоры с клубами. О решении самого футболиста пока что ничего не известно.

Винисиус и Килиан Мбаппе во время матча. Фото: REUTERS/Juan Medina

Винисиус может покинуть "Реал"

Контракт бразильского вингера с мадридским "Реалом" завершается в 2027 году. Сам игрок, по данным авторитетных СМИ, этот контракт отказался продлевать.

Винисиус Жуниор перешел в мадридский "Реал" в 2018 году из бразильского "Фламенго". За него тогда заплатили 45 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец провел за "Реал" 29 поединков во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 9 результативных передач.

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