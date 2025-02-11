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Анчелотті ухвалив кадрове рішення щодо Луніна

11 лютого 2025 10:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Анчелотті залишить Луніна без матчів у Кубку Короля
Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Головний тренер мадридського "Реала" продовжує не довіряти українському воротареві Андрію Луніну. Фахівець готовий позбавити голкіпера навіть тих небагатьох матчів, де він міг зіграти.

Про це повідомив наближений до мадридців портал AS.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Анчелотті залишить Луніна без матчів

Українець, попри роль другого воротаря після Тібо Куртуа, отримував хвилини в Кубку Короля, але буде позбавлений цієї можливості.

За інформацією джерела, у Кубку Короля починаючи зі стадії півфіналів гратиме Куртуа. Пов'язано це з тим, що Анчелотті більше довіряє Тібо в матчах, де буде вплив на завоювання трофеїв.

Лунін у поточному сезоні зіграв вісім матчів, де пропустив 12 м'ячів, ще в трьох іграх не пропускав.

У Кубку Короля 25-річний українець раніше виходив у стартовому складі в кожному з трьох раундів.

Лунін у вересні 2024 року продовжив контракт із "Реалом" і тепер у нього чинна угода до 30 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 20 млн євро.

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