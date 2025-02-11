Джорджина Родрігес вразила стильним образом в Instagram

Дружина Роналду показала свою фігуру в новій фотосесії
У світі футболу найвідомішою дружиною футболіста продовжує вважатися обраниця Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес. Про неї найчастіше говорять і за нею стежать.
Щоб радувати своїх підписників дівчина опублікувала нову фотосесію в Instagram.
Зазначимо, що на Джорджину в Instagram підписано 65,3 млн фоловерів, що є рекордом для дружин гравців. Більше було б у Шакіри, якби вона не розлучилася з Жерардом Піке.
Дружина Роналду показала свою красу
Джорджина в новій фотосесії постала в чорній сукні, яка підкреслювала вигини її фігури та зовнішню красу.
Цікаво, що підписники дівчини помітили, що незважаючи на закриту сукню, вона в ній має дуже гарячий вигляд.
Також красу і стиль дівчини підкреслив годинник Cartier майже за 50 тисяч євро.
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