Джорджина Родрігес вразила стильним образом в Instagram

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

У світі футболу найвідомішою дружиною футболіста продовжує вважатися обраниця Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес. Про неї найчастіше говорять і за нею стежать.

Щоб радувати своїх підписників дівчина опублікувала нову фотосесію в Instagram.

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Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Зазначимо, що на Джорджину в Instagram підписано 65,3 млн фоловерів, що є рекордом для дружин гравців. Більше було б у Шакіри, якби вона не розлучилася з Жерардом Піке.

Дружина Роналду показала свою красу

Джорджина в новій фотосесії постала в чорній сукні, яка підкреслювала вигини її фігури та зовнішню красу.

Цікаво, що підписники дівчини помітили, що незважаючи на закриту сукню, вона в ній має дуже гарячий вигляд.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Також красу і стиль дівчини підкреслив годинник Cartier майже за 50 тисяч євро.

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