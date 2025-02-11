Джорджина Родригес впечатлила стильным образом в Instagram

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

В мире футбола самой известной женой футболиста продолжает считаться избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес. О ней чаще всех говорят и за ней следят.

Чтобы радовать своих подписчиков девушка опубликовала новую фотосессию в Instagram.

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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Отметим, что на Джорджину в Instagram подписано 65,3 млн фолловеров, что является рекордом для жен игроков. Больше было бы у Шакиры, если бы она не рассталась с Жерардом Пике.

Жена Роналду показала свою красоту

Джорджина в новой фотосессии предстала в черном платье, которое подчеркивало изгибы ее фигуры и внешнюю красоту.

Интересно, что подписчики девушки заметили, что несмотря на закрытое платье, она в нем выглядит очень горячей.

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Также красоту и стиль девушки подчеркнули часы Cartier почти за 50 тысяч евро.

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