Джорджина Родригес впечатлила стильным образом в Instagram

Жена Роналду показала свою фигуру в новой фотосессии
В мире футбола самой известной женой футболиста продолжает считаться избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес. О ней чаще всех говорят и за ней следят.
Чтобы радовать своих подписчиков девушка опубликовала новую фотосессию в Instagram.
Отметим, что на Джорджину в Instagram подписано 65,3 млн фолловеров, что является рекордом для жен игроков. Больше было бы у Шакиры, если бы она не рассталась с Жерардом Пике.
Жена Роналду показала свою красоту
Джорджина в новой фотосессии предстала в черном платье, которое подчеркивало изгибы ее фигуры и внешнюю красоту.
Интересно, что подписчики девушки заметили, что несмотря на закрытое платье, она в нем выглядит очень горячей.
Также красоту и стиль девушки подчеркнули часы Cartier почти за 50 тысяч евро.
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