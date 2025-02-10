Роналду продлил контракт с Аль-Насром и будет играть до 2026 года

Роналду продлил контракт со своим клубом в Саудовской Аравии
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит выступать на профессиональном уровне. Сейчас футболисту 40 лет, но его пенсия так и не наступила, тогда как большинство игроков заканчивают со спортом до 35 лет.
По информации журналиста Николо Скиры, Роналду продлил контракт с "Аль-Насром".
На сколько лет продлил карьеру Роналду
По информации источника, Роналду продлил контракт с "Аль-Насром" до 2026 года.
Ранее в СМИ фигурировала информация, что Криштиану зарабатывает в "Аль-Насре" по 200 млн долларов в год.
Отметим, что в текущем сезоне Роналду сыграл в 18 матчах, где забил 16 мячей.
В составе "Аль-Насра" у Криштиану 82 гола и 19 ассистов в 90 матчах.
Интересно, что Роналду всего сыграл за карьеру в клубном футболе 1039 матчей, где забил 783 гола и отдал 242 ассиста.
За сборную Португалии у футболиста 135 голов в 216 матчах.
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