Роналду продлил контракт с Аль-Насром и будет играть до 2026 года

Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит выступать на профессиональном уровне. Сейчас футболисту 40 лет, но его пенсия так и не наступила, тогда как большинство игроков заканчивают со спортом до 35 лет.

По информации журналиста Николо Скиры, Роналду продлил контракт с "Аль-Насром".

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Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

На сколько лет продлил карьеру Роналду

По информации источника, Роналду продлил контракт с "Аль-Насром" до 2026 года.

Ранее в СМИ фигурировала информация, что Криштиану зарабатывает в "Аль-Насре" по 200 млн долларов в год.

Отметим, что в текущем сезоне Роналду сыграл в 18 матчах, где забил 16 мячей.

В составе "Аль-Насра" у Криштиану 82 гола и 19 ассистов в 90 матчах.

Интересно, что Роналду всего сыграл за карьеру в клубном футболе 1039 матчей, где забил 783 гола и отдал 242 ассиста.

За сборную Португалии у футболиста 135 голов в 216 матчах.

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