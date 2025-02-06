Роналду танцевал не с женой на свой день рождения — видео

Роналду показал, с кем ярко отпраздновал день рождения
Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду вчера, 5 февраля, отпраздновал свое 40-летие. Судя по всему, праздник для игрока удался.
В соцсетях появились фото и видео праздника, который Роналду устроил в честь своего дня рождения, сообщает портал Новини.LIVE.
На празднике португальца присутствовали близкие и родные ему люди. Не обошлось и без гостей из его нынешнего клуба, саудовского "Аль-Насра".
Как Роналду отпраздновал день рождения
Праздник проходил в огромном ресторане. Кроме родных и близких, его посетили представители "Аль-Насра", которые подарили португальцу огромный торт.
У Роналду было хорошее настроение и он буквально танцевал во время того, как задувал свечи.
Вообще, было много танцев. Танец легенды футбола с его мамой стал очень популярным среди фанатов Криштиану.
Cristiano Ronaldo dancing with his Mom.❤️pic.twitter.com/ieOZSsIYmY- TCR (@TCR_Video) February 5, 2025
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