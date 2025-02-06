Роналду танцював не з дружиною на свій день народження — відео

Кріштіану Роналду під час футбольного матчу. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду вчора, 5 лютого, відсвяткував своє 40-річчя. Судячи зі всього, свято для гравця вдалося. —

У соцмережах з'явилися фото та відео свята, яке Роналду влаштував на честь свого дня народження, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як Роналду відсвяткував день народження

Свято відбувалось у величезному ресторані. Окрім рідних та близьких, на нього завітали представники "Аль-Насра", які подарували португальцю величезний торт.

Роналду мав хороший настрій і буквально танцював під час того, як задував свічки.

Взагалі, було багато танців. Танець легенди футболу з його мамою став дуже популярним серед фанатів Кріштіану.

Cristiano Ronaldo dancing with his Mom. ❤️pic.twitter.com/ieOZSsIYmY — TCR. (@TCR_Video) February 5, 2025

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