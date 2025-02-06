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Роналду показав, з ким яскраво відсвяткував день народження

6 лютого 2025 15:07
Олександр Ільющенков - Редактор
Роналду танцював не з дружиною на свій день народження — відео
Кріштіану Роналду під час футбольного матчу. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Олександр Ільющенков - Редактор

Легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду вчора, 5 лютого, відсвяткував своє 40-річчя. Судячи зі всього, свято для гравця вдалося. —

У соцмережах з'явилися фото та відео свята, яке Роналду влаштував на честь свого дня народження, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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На святі португальця були присутні близькі та рідні йому люди. Не обійшлося і без гостей з його нинішнього клубу, саудівського "Аль-Насра". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Як Роналду відсвяткував день народження

Свято відбувалось у величезному ресторані. Окрім рідних та близьких, на нього завітали представники "Аль-Насра", які подарували португальцю величезний торт. 

Роналду мав хороший настрій і буквально танцював під час того, як задував свічки.

Взагалі, було багато танців. Танець легенди футболу з його мамою став дуже популярним серед фанатів Кріштіану.

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