Роналду продовжив контракт з Аль-Насром і гратиме до 2026 року

Роналду продовжив контракт зі своїм клубом у Саудівській Аравії
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжить виступати на професійному рівні. Зараз футболістові 40 років, але його пенсія так і не настала, тоді як більшість гравців закінчують зі спортом до 35 років.
За інформацією журналіста Ніколо Скіри, Роналду продовжив контракт з "Аль-Насром".
На скільки років продовжив кар'єру Роналду
За інформацією джерела, Роналду продовжив контракт з "Аль-Насром" до 2026 року.
Раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що Кріштіану заробляє в "Аль-Насрі" по 200 млн доларів на рік.
Зазначимо, що в поточному сезоні Роналду зіграв у 18 матчах, де забив 16 м'ячів.
У складі "Аль-Насра" у Кріштіану 82 голи і 19 асистів у 90 матчах.
Цікаво, що Роналду загалом зіграв за кар'єру в клубному футболі 1039 матчів, де забив 783 голи і віддав 242 асисти.
За збірну Португалії у футболіста 135 голів у 216 матчах.
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