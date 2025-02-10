Роналду продовжив контракт з Аль-Насром і гратиме до 2026 року

Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжить виступати на професійному рівні. Зараз футболістові 40 років, але його пенсія так і не настала, тоді як більшість гравців закінчують зі спортом до 35 років.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, Роналду продовжив контракт з "Аль-Насром".

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Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

На скільки років продовжив кар'єру Роналду

За інформацією джерела, Роналду продовжив контракт з "Аль-Насром" до 2026 року.

Раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що Кріштіану заробляє в "Аль-Насрі" по 200 млн доларів на рік.

Зазначимо, що в поточному сезоні Роналду зіграв у 18 матчах, де забив 16 м'ячів.

У складі "Аль-Насра" у Кріштіану 82 голи і 19 асистів у 90 матчах.

Цікаво, що Роналду загалом зіграв за кар'єру в клубному футболі 1039 матчів, де забив 783 голи і віддав 242 асисти.

За збірну Португалії у футболіста 135 голів у 216 матчах.

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