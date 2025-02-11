Анчелотти оставит Лунина без матчей в Кубке Короля

Анчелотти принял кадровое решение в отношении Лунина
Главный тренер мадридского "Реала" продолжает не доверять украинскому вратарю Андрею Лунину. Специалист готов лишить голкипера даже тех немногих матчей, где он мог сыграть.
Об этом сообщил приближенный к мадридцам портал AS.
Анчелотти оставит Лунина без матчей
Украинец, несмотря на роль второго вратаря после Тибо Куртуа, получал минуты в Кубке Короля, но будет лишен этой возможности.
По информации источника, в Кубке Короля начиная со стадии полуфиналов будет играть Куртуа. Связано это с тем, что Анчелотти больше доверяет Тибо в матчах, где будет влияние на завоевание трофеев.
Лунин в текущем сезоне сыграл восемь матчей, где пропустил 12 мячей, еще в трех играх не пропускал.
В Кубке Короля 25-летний украинец ранее выходил в стартовом составе в каждом из трех раундов.
Лунин в сентябре 2024 года продлил контракт с "Реалом" и теперь у него действующее соглашение до 30 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.
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