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Анчелотти принял кадровое решение в отношении Лунина

11 февраля 2025 10:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Анчелотти оставит Лунина без матчей в Кубке Короля
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Главный тренер мадридского "Реала" продолжает не доверять украинскому вратарю Андрею Лунину. Специалист готов лишить голкипера даже тех немногих матчей, где он мог сыграть.

Об этом сообщил приближенный к мадридцам портал AS.

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Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Анчелотти оставит Лунина без матчей

Украинец, несмотря на роль второго вратаря после Тибо Куртуа, получал минуты в Кубке Короля, но будет лишен этой возможности.

По информации источника, в Кубке Короля начиная со стадии полуфиналов будет играть Куртуа. Связано это с тем, что Анчелотти больше доверяет Тибо в матчах, где будет влияние на завоевание трофеев.

Лунин в текущем сезоне сыграл восемь матчей, где пропустил 12 мячей, еще в трех играх не пропускал.

В Кубке Короля 25-летний украинец ранее выходил в стартовом составе в каждом из трех раундов.

Лунин в сентябре 2024 года продлил контракт с "Реалом" и теперь у него действующее соглашение до 30 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

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