Лунин помог Реалу одолеть Леганес в четвертьфинале Кубка Испании

Гонсало Гарсия. Фото: Reuters

В рамках четвертьфинала Кубка Испании "Леганес" принимал мадридский "Реал". В составе "сливочных" с первых минут вышел на поле украинский вратарь Андрей Лунин.

"Реалу" удалось провести нервный матч, сообщил портал Новини.LIVE.

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В середине первого тайма подопечные Карло Анчелотти забили дважды — Лука Модрич и Эндрик пробили Сориано.

В конце первой половины матча Хуан Крус реализовал пенальти в ворота Лунина.

Во втором тайме на 59 минуте Крус оформил дубль и сравнял счет.

Андрей Лунин. Фото: Reuters

"Реал" вырвал победу в добавленное ко второму тайму время. Гонсало Гарсия получил пас от Браима Диаса и принес победу команде.

Украинский вратарь Лунин сделал три сейва и получил за матч от статистического портала SofaScore оценку — 7.1.

Игроки "Реала" перед матчем с "Леганесом". Фото: Reuters

"Леганес" — "Реал" — 2:3

Голы: Крус, 39 (пен), 59 — Модрич, 18, Эндрик, 25, Г. Гарсия, 90+3.

"Леганес": Сориано — Альтимира, Росье, Гонсалес, Настасич, Крус (Раба, 73) — Родригес (Чикко, 80), Нейу, Тапиа, Брашанац - Д. Гарсия (де ла Фуэнте, 80).

"Реал": Лунин - Вальверде, Асенсио, Рамон, Менди (Ф. Гарсия, 83) — Чуамени, Модрич - Гюлер (Себальйос, 76), Диас, Родриго Гоес (Винисиус, 46) - Эндрик (Г. Гарсия, 83).

Предупреждения: Гонсалес, Нейу — Рамон, Винисиус, Модрич.

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