Лунін допоміг Реалу здолати Леганес у чвертьфіналі Кубка Іспанії

Гонсало Гарсія. Фото: Reuters

В рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії "Леганес" приймав мадридський "Реал". У складі "вершкових" з перших хвилин вийшов на поле український воротар Андрій Лунін.

"Реалу" вдалося провести нервовий матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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В середині першого тайму підопічні Карло Анчелотті забили двічі — Лука Модрич та Ендрік пробили Соріано.

В кінці першої половини матчу Хуан Крус реалізував пенальті у ворота Луніна.

У другому таймі на 59 хвилині Крус оформив дубль й зрівняв рахунок.

Андрій Лунін. Фото: Reuters

"Реал" вирвав перемогу в доданий до другого тайму час. Гонсало Гарсія отримав пас від Браїма Діаса та приніс перемогу команді.

Український воротар Лунін зробив три сейви та отримав за матч від статистичного порталу SofaScore оцінку — 7.1.

Гравці "Реала" перед матчем з "Леганесом". Фото: Reuters

"Леганес" — "Реал" — 2:3

Голи: Крус, 39 (пен), 59 - Модрич, 18, Ендрік, 25, Г. Гарсія, 90+3.

"Леганес": Сориано — Альтіміра, Росьє, Гонсалес, Настасич, Крус (Раба, 73) — Родрігес (Чікко, 80), Нейу, Тапіа, Брашанац — Д. Гарсія (де ла Фуенте, 80).

"Реал": Лунін — Вальверде, Асенсіо, Рамон, Менді (Ф. Гарсія, 83) — Чуамені, Модрич — Гюлер (Себальйос, 76), Діас, Родріго Гоес (Вінісіус, 46) — Ендрік (Г. Гарсія, 83).

Попередження: Гонсалес, Нейу — Рамон, Вінісіус, Модрич.

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