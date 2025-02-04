Лунін повернеться в основу Реала через нову травму Куртуа

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/realmadrid/

Воротар мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін отримає новий шанс закріпитися у стартовому складі іспанської команди. Він має зіграти в матчі Кубка Іспанії.

Конкурент Луніна знову отримав пошкодження, повідомляє Football Espana.

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Одразу два футболісти "Реала" зазнали травм на тренуванні мадридської команди. Захисник Давид Алаба, який тільки нещодавно повернувся до ладу, знову потрапив до лазарету. Також травмувався основний голкіпер "королівського клубу" Тібо Куртуа.

Андрій Лунін із м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунін повернеться до складу

Футболісти мадридського "Реала" готуються до чвертьфінального поєдинку Кубка Іспанії. Підопічні Карло Анчелотті зіграють на виїзді проти "Леганеса", який не давав "бланкос" перемагати на власному полі в трьох із чотирьох останніх матчах.

У вівторок, 5 лютого, о 22:00 за київським часом Андрій Лунін знову займе місце в основному складі "Реала". Цей поєдинок стане для українця всього 8-м у складі "королівського клубу" в нинішньому сезоні. Лунін у трьох матчах зберігав ворота мадридців у недоторканності, а загалом він пропустив 10 голів.

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