Лунин вернется в основу Реала из-за новой травмы Куртуа

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/realmadrid/

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин получит новый шанс закрепиться в стартовом составе испанской команды. Он должен сыграть в матче Кубка Испании.

Конкурент Лунина снова получил повреждение, сообщает Football Espana.

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Андрей Лунин с мячом. Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунин вернется в состав

Футболисты мадридского "Реала" готовятся к четвертьфинальному поединку Кубка Испании. Подопечные Карло Анчелотти сыграют на выезде против "Леганеса", который не давал "бланкос" побеждать на своем поле в трех из четырех последних матчах.

Во вторник, 5 февраля, в 22:00 по киевскому времени Андрей Лунин снова займет место в основном составе "Реала". Этот поединок станет для украинца всего 8 в составе "королевского клуба" в нынешнем сезоне. Лунин в трех матчах сохранял ворота мадридцев в неприкосновенности, а в общей сложности он пропустил 10 голов.

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