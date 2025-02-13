Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кадровий "землетрус" в УАФ — хто очолить збірні України arrow

Кадровий "землетрус" в УАФ — хто очолить збірні України

13 лютого 2025 18:00
Олександр Ільющенков - Редактор
Жіночі та юнацькі збірні України отримали нових тренерів — деталі засідання УАФ
Засідання виконкому УАФ. Фото: Дан Балашов/УАФ
Олександр Ільющенков - Редактор

У декількох збірних України провели кадрові зміни. Зокрема, вони отримали нових головних тренерів.

Виконком УАФ під час засідання погодив призначення декількох тренерів на посади у різних збірних України, повідомляє пресслужба УАФ.

Читайте також:

Йдеться і про чоловічі, і про жіночі збірні. Деякі прізвища тренерів вже відомі українським футбольним фанатам.

Олег Голодюк
Новий тренер юнацьких збірних України Олег Голодюк. Фото: Тис Микола / УНІАН

Кого призначили у збірні України

Головним тренером юнацької збірної України U-17 стане Олександр Ситник, Олег Голодюк очолить юнацькі збірні України U-15 та U-16. 

"Виконувачем обов’язків керманича національної жіночої збірної став Володимир Пятенко, головним тренером національної молодіжної жіночої збірної (WU-19) призначено Олега Бортніка, головним тренером дівочої збірної України (WU-17) — Людмилу Лемешко, а головним тренером наймолодшої дівочої збірної України (WU-15) — Наталію Ігнатович", — сказано у повідомленні УАФ. 

Головою Апеляційного комітету з атестації футбольних клубів УАФ став Андрій Прохорович. 

Нагадаємо, Денис Берінчик проведе бій з Кішоном Девісом за титул чемпіона світу. Відомо, де та коли його покажуть

Український боксер також пояснив, чому не бачить сенсу у поєдинку проти Василя Ломаченка.

Глава УАФ Андрій Шевченко прокоментував допінг-скандал, у який потрапив гравець збірної України Михайло Мудрик. 

Житомирське "Полісся" залишилось без одного із ключових гравців, який мав стати частиною основи.

спорт УАФ футбол Збірна України з футболу тренер
Реклама
Реклама
Реклама