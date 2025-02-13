Жіночі та юнацькі збірні України отримали нових тренерів — деталі засідання УАФ

Засідання виконкому УАФ. Фото: Дан Балашов/УАФ

У декількох збірних України провели кадрові зміни. Зокрема, вони отримали нових головних тренерів.

Виконком УАФ під час засідання погодив призначення декількох тренерів на посади у різних збірних України, повідомляє пресслужба УАФ.

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Новий тренер юнацьких збірних України Олег Голодюк. Фото: Тис Микола / УНІАН

Кого призначили у збірні України

Головним тренером юнацької збірної України U-17 стане Олександр Ситник, Олег Голодюк очолить юнацькі збірні України U-15 та U-16.

"Виконувачем обов’язків керманича національної жіночої збірної став Володимир Пятенко, головним тренером національної молодіжної жіночої збірної (WU-19) призначено Олега Бортніка, головним тренером дівочої збірної України (WU-17) — Людмилу Лемешко, а головним тренером наймолодшої дівочої збірної України (WU-15) — Наталію Ігнатович", — сказано у повідомленні УАФ.

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