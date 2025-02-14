Новичок Динамо может отказаться от трансфера из-за мамы

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Клубы УПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона. В том числе усиливают проблемные позиции.

У киевского "Динамо" появилась проблема во время работы над усилением одной из позиций, сообщает "ТаТоТаке".

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Что с трансфером Окона

"Динамо" уже достаточно долгое время просматривает защитника из ЮАР Име Окона. Он прошел тренировочные сборы, его оставляли на дополнительный период, чтобы лучше определить его потенциальную пользу для команды.

В Киеве все еще думают насчет его подписания. В то же время аргументов против этого трансфера стало больше из-за семьи игрока.

"Всех интересует вопрос Окона. По свежей информации, по состоянию на сейчас вероятность того, что Окона в "Динамо" не будет, выше, чем вероятность того, что он будет", — отметили в "ТаТоТаке".

По словам ведущего программы Михаила Спиваковского, кроме вопросов по личным условиям, есть огромные нюансы по общению с семьей игрока.

"Насколько я знаю, мама упирается и не хочет отпускать сыночка из Южной Африки именно конкретно в Украину", — сказал он.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик проведет свою первую защиту чемпионского титула. Уже известны детали относительно предстоящего поединка.

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