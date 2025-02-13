Трагическая смерть футболиста на Львовщине — что известно

Трагически погиб талант из украинского клуба — что известно
В украинском футболе произошла трагедия. Погиб один из перспективных футболистов.
ФК "Николаев" у себя в Instagram сообщил о трагической смерти воспитанника команды.
Игрока звали Иван Шквирка. Ему было всего лишь 16 лет.
Что известно об игроке
По предварительной информации, смерть произошла в результате отравления угарным газом.
Иван Шквирка был воспитанником местной ДЮСШ и победителем Детско-юношеской футбольной лиги Львовской области.
Он недавно стал игроком молодежного состава ФК "Николаев", который выступает на любительском уровне.
В клубе подчеркнули, что Иван Шквирка был одним из самых перспективных игроков команды.
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