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Трагічно загинув молодий талант з українського клубу — що відомо

13 лютого 2025 16:59
Олександр Ільющенков - Редактор
Трагічна смерть футболіста на Львівщині — що відомо
Український футболіст Іван Шквирка. Фото: instagram.com/fcmykolaiv
Олександр Ільющенков - Редактор

В українському футболі сталася трагедія. Загинув один із перспективних футболістів.

ФК "Миколаїв" у себе в Instagram повідомив про трагічну смерть вихованця команди.

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Гравця звали Іван Шквирка. Йому було лише 16 років.

Що відомо про гравця

За попередньою інформацією, смерть сталася внаслідок отруєння чадним газом. 

Іван Шквирка був вихованцем місцевої ДЮСШ та переможцем Дитячо-юнацької футбольної ліги Львівської області.

Він нещодавно став гравцем молодіжного складу ФК "Миколаїв", який виступає на аматорському рівні.

В клубі підкреслили, що Іван Шквирка був одним із найперспективніших гравців команди.

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