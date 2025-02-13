Трагічна смерть футболіста на Львівщині — що відомо

Український футболіст Іван Шквирка. Фото: instagram.com/fcmykolaiv

В українському футболі сталася трагедія. Загинув один із перспективних футболістів.

ФК "Миколаїв" у себе в Instagram повідомив про трагічну смерть вихованця команди.

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Що відомо про гравця

За попередньою інформацією, смерть сталася внаслідок отруєння чадним газом.

Іван Шквирка був вихованцем місцевої ДЮСШ та переможцем Дитячо-юнацької футбольної ліги Львівської області.

Він нещодавно став гравцем молодіжного складу ФК "Миколаїв", який виступає на аматорському рівні.

В клубі підкреслили, що Іван Шквирка був одним із найперспективніших гравців команди.

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