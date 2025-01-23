Відомий спортсмен і лейтенант ЗСУ загинув на фронті в Харківській області

Павло Унгурян в армії. Фото: Спортивний комітет України

Ще один представник українського спортивного співтовариства пожертвував собою у боях із російськими окупантами. Павло Унгурян служив у ЗСУ у званні лейтенанта.

Унгурян був відомим спортсменом до початку повномасштабного вторгнення росіян, повідомляє у Facebook "Спортивний комітет України".

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У січні 2025 року обірвалося життя військовослужбовця ЗСУ Павла Унгуряна, який був титулованим українським спортсменом. Він добровільно вирушив на фронт незабаром після вторгнення російських військ у 2022 році. Свій останній бій захисник країни прийняв на Куп'янському напрямку.

Павло Унгурян у військовій формі. Фото: Facebook

Ким був Унгурян

З дитинства Павло Унгурян серйозно захоплювався спортом, займався панкратіоном. Він неодноразово ставав призером чемпіонатів України, перемагав на змаганнях Чернівецької області.

Окрім цього Унгурян любив футбол. Він не грав на професійному рівні, але віддано підтримував клуб "Буковина".

У січні 2025 року під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку Харківської області Павло Унгурян отримав від ворожого FPV-дрона поранення, що виявилися несумісними з життям. Воїна поховали в селі Комарівка. У 27-річного Павла залишилися дружина та донька.

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