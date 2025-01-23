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На фронте погиб известный спортсмен и футбольный фанат

23 января 2025 12:43
Станислав Костюк - Редактор
Известный спортсмен и лейтенант ВСУ погиб на фронте в Харьковской области
Павел Унгурян в армии. Фото: Спортивный комитет Украины
Станислав Костюк - Редактор

Еще один представитель украинского спортивного сообщества пожертвовал собой в боях с российскими оккупантами. Павел Унгурян служил в ВСУ в звании лейтенанта. 

Унгурян был известным спортсменом до начала полномасштабного вторжения россиян, сообщает в Facebook "Спортивный комитет Украины". 

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В январе 2025 оборвалась жизнь военнослужащего ВСУ Павла Унгуряна, который был титулованным украинским спортсменом. Он добровольно отправился на фронт вскоре после вторжения российских войск в 2022 году. Свой последний бой защитник страны принял на Купянском направлении. 

Павел Унгурян
Павел Унгурян в военной форме. Фото: Facebook

Кем был Унгурян 

С детства Павел Унгурян серьезно увлекался спортом, занимался панкратионом. Он неоднократно становился призером чемпионатов Украины, побеждал на соревнованиях Черновицкой области. 

Помимо этого Унгурян любил футбол. Он не играл на профессиональном уровне, но преданно поддерживал клуб "Буковина". 

В январе 2025 года при выполнении боевого задания на Купянском направлении Харьковской области Павел Унгурян получил от вражеского FPV-дрона ранения, который оказались не совместимы с жизнью. Воина похоронили в селе Комаровка. У 27-летнего Павла остались жена и дочь. 

Напомним, украинский боксер Владимир Кличко откровенно ответил на вопрос о возвращении на ринг ради еще одного боя. 

Александр Усик может провести поединок с Чжаном Чжилеем из Китая, противостояние пройдет в конце года. 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда не удержала победу в матче ЛЧ с "ПСЖ". 

Звезда чемпионата Португалии может перейти в "Ливерпуль" в качестве замены для Мохаммеда Салаха. 

спорт Харьковская область Спортсмены в ВСУ война в Украине панкратион

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