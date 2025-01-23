Известный спортсмен и лейтенант ВСУ погиб на фронте в Харьковской области

Павел Унгурян в армии. Фото: Спортивный комитет Украины

Еще один представитель украинского спортивного сообщества пожертвовал собой в боях с российскими оккупантами. Павел Унгурян служил в ВСУ в звании лейтенанта.

Унгурян был известным спортсменом до начала полномасштабного вторжения россиян, сообщает в Facebook "Спортивный комитет Украины".

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В январе 2025 оборвалась жизнь военнослужащего ВСУ Павла Унгуряна, который был титулованным украинским спортсменом. Он добровольно отправился на фронт вскоре после вторжения российских войск в 2022 году. Свой последний бой защитник страны принял на Купянском направлении.

Павел Унгурян в военной форме. Фото: Facebook

Кем был Унгурян

С детства Павел Унгурян серьезно увлекался спортом, занимался панкратионом. Он неоднократно становился призером чемпионатов Украины, побеждал на соревнованиях Черновицкой области.

Помимо этого Унгурян любил футбол. Он не играл на профессиональном уровне, но преданно поддерживал клуб "Буковина".

В январе 2025 года при выполнении боевого задания на Купянском направлении Харьковской области Павел Унгурян получил от вражеского FPV-дрона ранения, который оказались не совместимы с жизнью. Воина похоронили в селе Комаровка. У 27-летнего Павла остались жена и дочь.

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