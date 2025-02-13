Клуб УПЛ вынужден отказаться от домашних матчей — что известно

"Ингулец" против "Колоса". Фото: instagram.com/fcinhulets

До возобновления чемпионата Украины по футболу осталась неделя. Клубы проводят последние приготовления и рассчитывают, как будут завершать сезон.

"Ингулец" будет вынужден проводить домашние поединки на полях соперников, сообщает Sport.ua.

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Стадион "Ингульца". Фото: ПФЛ

"Ингулец" во второй части сезона

По данным СМИ, матчи 18 и 19 тура с "Полесьем" и "Кривбассом" состоятся, соответственно, в Житомире и Кривом Роге.

Пока решается, где "Ингулец" будет играть матч 20 тура против "Руха". Это могут быть Кривой Рог или Львов.

"Ингулец" сейчас занимает 16 место в УПЛ, набрав за первую часть сезона 9 очков. Он отстает на семь пунктов от места, которое обеспечит ему УПЛ в следующем сезоне.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик проведет первую защиту титула в бою против Кишона Дэвиса. Известно, где и когда его смотреть.

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Глава УАФ Андрей Шевченко отреагировал на допинг-скандал, в который попал игрок сборной Украины Михаил Мудрик.

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