Клуб УПЛ змушений відмовитись від домашніх матчів — що відомо

"Інгулець" проти "Колоса". Фото: instagram.com/fcinhulets

До відновлення чемпіонату України з футболу залишився тиждень. Клуби проводять останні приготування і розраховують, як будуть завершувати сезон.

"Інгулець" буде змушений проводити домашні поєдинки на полях суперників, повідомляє Sport.ua.

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Стадіон "Інгульця". Фото: ПФЛ

"Інгулець" у другій частині сезону

За даними ЗМІ, матчі 18 та 19 туру з "Поліссям" та "Кривбасом" відбудуться, відповідно, у Житомирі та Кривому Розі.

Поки що вирішується, де "Інгулець" гратиме матч 20 туру проти "Руху". Це можуть бути Кривий Ріг або Львів.

"Інгулець" зараз посідає 16 місце в УПЛ, набравши за першу частину сезону 9 очок. Він відстає на сім пунктів від місця, яке забезпечить йому УПЛ наступного сезону.

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