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Шок для фанатів — клуб УПЛ гратиме домашні матчі на виїзді

13 лютого 2025 18:52
Олександр Ільющенков - Редактор
Клуб УПЛ змушений відмовитись від домашніх матчів — що відомо
"Інгулець" проти "Колоса". Фото: instagram.com/fcinhulets
Олександр Ільющенков - Редактор

До відновлення чемпіонату України з футболу залишився тиждень. Клуби проводять останні приготування і розраховують, як будуть завершувати сезон. 

"Інгулець" буде змушений проводити домашні поєдинки на полях суперників, повідомляє Sport.ua

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Стадіон Інгульця
Стадіон "Інгульця". Фото: ПФЛ

"Інгулець" у другій частині сезону

За даними ЗМІ, матчі 18 та 19 туру з "Поліссям" та "Кривбасом" відбудуться, відповідно, у Житомирі та Кривому Розі.

Поки що вирішується, де "Інгулець" гратиме матч 20 туру проти "Руху". Це можуть бути Кривий Ріг або Львів.

"Інгулець" зараз посідає 16 місце в УПЛ, набравши за першу частину сезону 9 очок. Він відстає на сім пунктів від місця, яке забезпечить йому УПЛ наступного сезону. 

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