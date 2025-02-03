Кривбас і Олександрія претендують на форварда Зімбру

Джастіс Охаджунву. Фото: "Зімбру"

В Україні продовжується трансферне вікно після того, як воно зачиняється в топових лігах. Завдяки цьому клуби УПЛ "Кривбас" та "Олександрія" спробують знайти підсилення.

Наразі обидва клуби хочуть підсилити напад гравцем з чемпіонату Молдови, повідомив Telegram-канал "Бий-біжи".

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Джастіс Охаджунву. Фото: "Зімбру"

Новий нападник для ТОП-клубів УПЛ

Друга та четверта команди УПЛ звернули увагу на 23-річного центрального нападника молдовського "Зімбру" Джастіса Охаджунву.

Джерело повідомило, що нігерійський нападник, попри війни, зацікавлений у переїзді до України та готовий до трансферу.

При цьому, ще один клуб з УПЛ проявляв інтерес до Охаджунву, але не уточняється, що за команда.

Нігерійський нападник цього сезону в 15 матчах забив дев’ять голів та зробив п’ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 350 тисяч євро.

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