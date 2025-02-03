Шахтар назвав умови продажу Зубкова в турецький Трабзонспор

Олександр Зубков попрощався з уболівальниками. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хавбек збірної України Олександр Зубков підписав контракт із "Трабзонспором". Вихованець донецького "Шахтаря" виступатиме в Туреччині чотири наступні роки.

"Гірники" офіційно оголосили про угоду і подякували гравцеві на своєму офіційному сайті.

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Донецький "Шахтар" продав у турецький "Трабзонспор" другого гравця за останній місяць. Олександр Зубков попрощався з партнерами по команді та тренерським штабом. "Гірники" отримали за свого футболіста 6 млн євро.

Деталі переходу Зубкова

Про інтерес "Трабзонспора" до футболіста збірної Росії стало відомо на початку січня 2025 року. Однак спочатку до Туреччини вирушив форвард "Шахтаря" Данило Сікан. Він уже встиг дебютувати за нову команду та отримав травму.

Олександр Зубков у матчі за "Шахтар". Фото: пресслужба клубу

Це не збентежило "Трабзонспор", який виконав фінансові вимоги "Шахтаря" щодо трансферу 28-річного Олександра Зубкова. Вихованець "гірників" уже втретє залишає донецький клуб. Він провів сезон за "Маріуполь", а влітку 2020 року за 1,5 млн євро приєднався до угорського "Ференцвароша". Два роки потому "Шахтар" повернув півзахисника за 2 млн євро.

У сезоні 2024/2025 Зубков провів у складі "гірників" 21 поєдинок у всіх турнірах. На його рахунку 7 м'ячів і 6 результативних передач.

Нагадаємо, "Шахтар" може продати ще одного футболіста збірної України, "гірники" вже знайшли йому заміну в закордонному клубі.

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