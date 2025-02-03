Шахтер назвал условия продажи Зубкова в турецкий Трабзонспор

Александр Зубков попрощался с болельщиками. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Хавбек сборной Украины Александр Зубков подписал контракт с "Трабзонспором". Воспитанник донецкого "Шахтера" будет выступать в Турции четыре следующих года.

"Горняки" официально объявили о сделке и поблагодарили игрока на своем официальном сайте.

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Донецкий "Шахтер" продал в турецкий "Трабзонспор" второго игрока за последний месяц. Александр Зубков попрощался с партнерами по команде и тренерским штабом. "Горняки" получили за своего футболиста 6 млн евро.

Детали перехода Зубкова

Об интересе "Трабзонспора" к футболисту сборной России стало известно в начале января 2025 года. Однако сначала в Турцию отправился форвард "Шахтера" Даниил Сикан. Он уже успел дебютировать за новую команду и получил травму.

Александр Зубков в матче за "Шахтер". Фото: пресс-служба клуба

Это не смутило "Трабзонспор", который выполнил финансовые требования "Шахтера" по трансферу 28-летнего Александра Зубкова. Воспитанник "горняков" уже в третий раз покидает донецкий клуб. Он провел сезон за "Мариуполь", а летом 2020 года за 1,5 млн евро присоединился к венгерскому "Ференцварошу". Два года спустя "Шахтер" вернул полузащитника за 2 млн евро.

В сезоне 2024/2025 Зубков провел в составе "горняков" 21 поединок во всех турнирах. На его счету 7 мячей и 6 результативных передач.

Напомним, "Шахтер" может продать еще одного футболиста сборной Украины, "горняки" уже нашли ему замену в зарубежном клубе.

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