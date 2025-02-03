Кривбасс и Александрия претендуют на форварда Зимбру

Джастис Охаджунву. Фото: "Зимбру"

В Украине продолжается трансферное окно после того, как оно закрывается в топовых лигах. Благодаря этому клубы УПЛ "Кривбасс" и "Александрия" попытаются найти усиление.

Сейчас оба клуба хотят усилить нападение игроком из чемпионата Молдовы, сообщил Telegram-канал "Бий-біжи".

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Джастис Охаджунву. Фото: "Зимбру"

Новый нападающий для ТОП-клубов УПЛ

Вторая и четвертая команды УПЛ обратили внимание на 23-летнего центрального нападающего молдавского "Зимбру" Джастиса Охаджунву.

Источник сообщил, что нигерийский нападающий, несмотря на войну, заинтересован в переезде в Украину и готов к трансферу.

При этом, еще один клуб из УПЛ проявлял интерес к Охаджунву, но не уточняется, что за команда.

Нигерийский нападающий в этом сезоне в 15 матчах забил девять голов и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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