Новачок Динамо може відмовитись від трансферу через маму

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Клуби УПЛ продовжують підготовку до другої частини сезону. В тому числі посилюють проблемні позиції.

У київського "Динамо" з'явилась проблема під час роботи над посиленням однієї із позицій, повідомляє "ТаТоТаке".

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Що з трансфером Окона

"Динамо" уже досить довгий час переглядає захисника з ПАР Іме Окона. Він пройшов тренувальні збори, його залишали на додатковий період, щоб краще визначити його потенційну користь для команди.

У Києві все ще думають щодо його підписання. У той же час аргументів проти цього трансферу побільшало через сім'ю гравця.

"Всіх цікавить питання Окона. За свіжою інформацією, станом на зараз ймовірність того, що Окона в "Динамо" не буде, вища, ніж ймовірність того, що він буде", — зазначили в "ТаТоТаке".

За словами ведучого програми Михайла Співаковського, окрім питань по особистих умовах, є величезні нюанси по спілкування з родиною гравця.

"Наскільки я знаю, мама впирається і не хоче відпускати синочка з Південної Африки саме конкретно в Україну", — сказав він.

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