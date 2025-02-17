Жена Судакова впечатлила фигурой в купальнике на Бали

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Жена футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Елизавета уехала в отпуск. На этот раз девушка посетила Бали.

Девушка сделала в Instagram фотосессию возле водопада, который многие любят использовать в подобных целях.

Читайте также:

Отметим, что благодаря популярности мужа Елизавета также получила новых подписчиков. У девушки сейчас 17,2 тысячи фолловеров.

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Жена Судакова поразила своей фигурой

Новую фотосессию Судакова сделала во время отдыха на Бали.

Девушка посетила водопад Секумпул на острове Бали, Индонезия. Это одно из самых живописных мест на Бали. Ранее там же делала фотосессию украинская олимпийская чемпионка Дарья Белодед.

Судакова сама также украсила собой это место. Девушка показала красивую фигуру в купальнике, который подчеркивал все ее достоинства.

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

В своем посте девушка написала, что счастлива видеть такую красоту, от которой у нее марашки по телу.

Напомним, в супертяжелом весе состоится бой Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер — на портале Новини.LIVE будет доступна онлайн трансляция.

Украинский футболист заявил, почему его интересует гражданство Испании.

Футболист, которого планировали подписать в центр защиты "Динамо" Киев, может отказаться от трансфера своей мамы.

Чемпион мира по боксу в хевивейте Александр Усик рассказал о том, любит ли готовить.