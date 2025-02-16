Дюбуа — Паркер: онлайн-трансляция боя за пояс IBF

Даниэль Дюбуа против Джозефа Паркера. Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing

Британец Даниэль Дюбуа в субботу, 22 февраля, проведет защиту титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF против новозеландца Джозефа Паркера. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка в этой новости.

Бой состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. И станет частью грандиозного вечера бокса.

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Британец Даниэль Дюбуа. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois

Даниэль Дюбуа

Британцу Даниэлю Дюбуа в сентябре прошлого года исполнилось 27 лет. Перешел в профессионалы в 2017 году.

С тех пор он провел 24 поединка на профессиональном ринге, 22 из которых завершил победой.

В августе 2023 года встретился в поединке с Александром Усиком, которому в итоге проиграл. Со временем вернул свои позиции в дивизионе, поочередно одержав победы над Джаррелом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа.

Уже успел бросить новый вызов Александру Усику после победы украинца над Тайсоном Фьюри.

Новозеландец Джозеф Паркер. Фото: instagram.com/joeboxerparker

Джозеф Паркер

Новозеландцу Джозефу Паркеру в январе исполнилось 33 года. Он боксирует в профессионалах с 2012 года.

Всего на профессиональном ринге провел 38 боев, победил в 35 из них.

Смог стать претендентом на звание чемпиона мира после двух последних победных поединков против Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея.

Ставки на бой Дюбуа — Паркер

Фаворитом поединка букмекеры считают Даниэля Дюбуа, ставки на его победу принимаются в пределах 1.4.

Победу Паркера оценивают в пределах 2.75.

Досрочная победа Дюбуа оценивается в пределах 1.7, досрочная победа Паркера — в пределах 7.5.

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