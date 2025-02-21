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Барселона протестует против трансфера известного футболиста

21 февраля 2025 10:52
Станислав Костюк - Редактор
Игроки Барселоны выступили против трансфера известного футболиста
Роберт Левандовский празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea
Станислав Костюк - Редактор

Каталонская "Барселона" готовится подписать несколько известных футболистов летом этого года. Часть из них подпишет контракты с "сине-гранатовыми" на правах свободных агентов. 

Однако шансы на переход в "Барселону" Йозуа Киммиха существенно уменьшаются, сообщает El Nacional

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"Барселона" уже несколько лет интересуется Йозуа Киммихом. Параллельно с этим руководство "Баварии" пыталось убедить 30-летнего игрока продлить контракт с клубом. Срок действия соглашения полузащитника с мюнхенским клубом истекает летом нынешнего года. Однако он твердо решил сменить команду. 

Киммих в "Барселоне" 

Спортивный директор каталонского клуба Деку сообщил президенту Жоану Лапорте, что через несколько месяцев Йозуа Киммих может подписать контракт с "Барселоной". Это решение обрадовало и главного тренера команды, немца Ханса-Дитера Флика. 

Йозуа Киммих
Йозуа Киммих в матче за "Баварию". Фото: Reuters/Russell Cheyne

Однако клуб может столкнуться с проблемой. Лидеры команды выступили против подписания контракта с Киммихом. Часть футболистов "Барселоны", которые пользуются авторитетом в раздевалке, уверены, что немец будет мешать игре "сине-гранатовых". Они попросили не подписывать Йозуа. 

В сезоне 2024/2025 Киммих сыграл за "Баварию" 35 поединков во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 10 результативных передач. 

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