Игроки Барселоны выступили против трансфера известного футболиста

Роберт Левандовский празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" готовится подписать несколько известных футболистов летом этого года. Часть из них подпишет контракты с "сине-гранатовыми" на правах свободных агентов.

Однако шансы на переход в "Барселону" Йозуа Киммиха существенно уменьшаются, сообщает El Nacional.

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"Барселона" уже несколько лет интересуется Йозуа Киммихом. Параллельно с этим руководство "Баварии" пыталось убедить 30-летнего игрока продлить контракт с клубом. Срок действия соглашения полузащитника с мюнхенским клубом истекает летом нынешнего года. Однако он твердо решил сменить команду.

Киммих в "Барселоне"

Спортивный директор каталонского клуба Деку сообщил президенту Жоану Лапорте, что через несколько месяцев Йозуа Киммих может подписать контракт с "Барселоной". Это решение обрадовало и главного тренера команды, немца Ханса-Дитера Флика.

Йозуа Киммих в матче за "Баварию". Фото: Reuters/Russell Cheyne

Однако клуб может столкнуться с проблемой. Лидеры команды выступили против подписания контракта с Киммихом. Часть футболистов "Барселоны", которые пользуются авторитетом в раздевалке, уверены, что немец будет мешать игре "сине-гранатовых". Они попросили не подписывать Йозуа.

В сезоне 2024/2025 Киммих сыграл за "Баварию" 35 поединков во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 10 результативных передач.

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