Ливерпуль отпустит в Барселону одного из лидеров команды

Луис Диас (справа) празднует гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Футболист "Ливерпуля" Луис Диас собирается покинуть английский клуб. Колумбийский игрок недоволен тем, как к нему относятся на "Энфилде".

Следующей командой Диаса должна стать "Барселона", сообщает El Chiringuito TV.

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Во время летнего межсезонья "Барселона" может усилиться футболистом, который хочет играть в каталонской команде. Колумбиец Луис Диас намерен сделать все, чтобы переехать в Испанию. Он не собирается оставаться в "Ливерпуле".

Трансфер Диаса в "Барселону"

Колумбийский футболист, который способен играть на левом фланге и на острие атаки, переехал в Англию из Порту в начале 2022 года за 53 млн евро. В нынешнем сезоне Луис Диас забил за "Ливерпуль" 13 мячей и сделал 3 результативные передачи в 35 поединках.

Луис Диас работает с мячом. Фото: Reuters/Dylan Martinez

При этом 28-летний Диас считает, что в английском клубе его не ценят. Он хочет проводить больше времени на поле. Еще несколько месяцев назад Луис решил сменить клуб. Он выбрал "Барселону", и агент колумбийца уже ведет переговоры со спортивным директором "сине-гранатовых" Деку.

Диас хочет подписать контракт с "Барселоной" в конце сезона. "Ливерпуль" не против продать игрока, но хочет заработать на этом трансфере не менее 60 млн евро.

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