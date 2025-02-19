Герреро из Динамо разошелся с девушкой из-за измены

Кристина Крыжановская — экс-девушка Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Перуанский центральный нападающий киевского "Динамо" Эдуардо Герреро остался без девушки. Кристина Крыжановская покинула футболиста.

Об этом девушка сообщила в Instagram.

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Крыжановская и Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Почему Герреро остался без девушки

По словам Крыжановской, она ушла от Герреро из-за его попытки изменить ей с другой девушкой.

Кристина рассказала, что от знакомой получила скриншоты переписки с Герреро, где тот пытался пригласить ее домой для интимных отношений. Крыжановская в это время должна была находиться у сестры в гостях.

Пока Герреро переписывался с другой девушкой он написал Кристине, чтобы она не спешила, но обязательно сообщила, когда будет возвращаться домой.

Публикация Кристины Крыжановской. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Публикация Кристины Крыжановской. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

После разрыва отношений Кристина рассказала, что Герреро начнет играть еще хуже, поскольку за время их отношений она запрещала ему употреблять алкоголь и заставляла дополнительно тренироваться. Без нее игрок может вспомнить о своих вредных привычках.

"Из-за этого всего мне просто жаль свою дочь, потому что это второй парень, с которым я познакомила ее. Я, по сути, впустила в свою жизнь человека, который не ценит меня, не уважает прежде всего. Ни меня, ни себя.

Мне просто жаль. Да, он любит мою дочь очень сильно, я ничего не могу сказать.

Он старается для нее, делает ее счастливой и так далее. Но, черт возьми, писать, типа: "Не спеши там, а побудь с родными, только скажи мне, когда будешь идти домой", — рассказала Крыжановская.

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