Герреро из Динамо разошелся с девушкой из-за измены

Легионер Динамо расстался с украинской девушкой из-за измены
Перуанский центральный нападающий киевского "Динамо" Эдуардо Герреро остался без девушки. Кристина Крыжановская покинула футболиста.
Об этом девушка сообщила в Instagram.
Почему Герреро остался без девушки
По словам Крыжановской, она ушла от Герреро из-за его попытки изменить ей с другой девушкой.
Кристина рассказала, что от знакомой получила скриншоты переписки с Герреро, где тот пытался пригласить ее домой для интимных отношений. Крыжановская в это время должна была находиться у сестры в гостях.
Пока Герреро переписывался с другой девушкой он написал Кристине, чтобы она не спешила, но обязательно сообщила, когда будет возвращаться домой.
После разрыва отношений Кристина рассказала, что Герреро начнет играть еще хуже, поскольку за время их отношений она запрещала ему употреблять алкоголь и заставляла дополнительно тренироваться. Без нее игрок может вспомнить о своих вредных привычках.
"Из-за этого всего мне просто жаль свою дочь, потому что это второй парень, с которым я познакомила ее. Я, по сути, впустила в свою жизнь человека, который не ценит меня, не уважает прежде всего. Ни меня, ни себя.
Мне просто жаль. Да, он любит мою дочь очень сильно, я ничего не могу сказать.
Он старается для нее, делает ее счастливой и так далее. Но, черт возьми, писать, типа: "Не спеши там, а побудь с родными, только скажи мне, когда будешь идти домой", — рассказала Крыжановская.
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