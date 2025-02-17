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Шовковский отказался от питомца Динамо — о ком идет речь

17 февраля 2025 16:31
Станислав Костюк - Редактор
Шовковский отпустил перспективного игрока Динамо в другой клуб
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Тренерский штаб киевского "Динамо" принял важное кадровое решение. Один из молодых футболистов, который претендовал на ротацию украинской команды, ушел в другой клуб. 

Андрей Маткевич получит важный игровой опыт в амбициозной команде АПЛ, сообщает "ТаТоТаке". 

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Андрей Маткевич
Андрей Маткевич во время матча. Фото: instagram.com/dynamomania_com/

Маткевич впечатлил Бартуловича

Молодой футболист "Динамо" Андрей Маткевич проведет вторую половину сезона в составе "Зари". Он уже побывал на сборе луганской команды в Турции и впечатлил тренерский штаб во главе с Младеном Бартуловичем. Руководство "Зари" сумело оформить трансфер 20-летнего полузащитника сроком до конца нынешнего сезона. 

Летом Маткевич сможет вернуться в "Динамо". Его контракт со столичным клубом действует до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне вингер сыграл 12 поединков за "Динамо" U-19. Он забил 5 мячей и сделал три результативные передачи. 

Луганская "Заря" начнет вторую половину сезона на 8 месте в турнирной таблице чемпионата Украины. 

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