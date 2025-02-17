Шовковский отпустил перспективного игрока Динамо в другой клуб

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Тренерский штаб киевского "Динамо" принял важное кадровое решение. Один из молодых футболистов, который претендовал на ротацию украинской команды, ушел в другой клуб.

Андрей Маткевич получит важный игровой опыт в амбициозной команде АПЛ, сообщает "ТаТоТаке".

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Лидер чемпионата Украины по футболу "Динамо" продолжает "чистку состава" перед возобновлением национального первенства. Из киевской команды уходят футболисты, на которых не рассчитывает тренерский штаб, а также те исполнители, которым "бело-синие" не смогут гарантировать стабильную игровую практику.

Андрей Маткевич во время матча. Фото: instagram.com/dynamomania_com/

Маткевич впечатлил Бартуловича

Молодой футболист "Динамо" Андрей Маткевич проведет вторую половину сезона в составе "Зари". Он уже побывал на сборе луганской команды в Турции и впечатлил тренерский штаб во главе с Младеном Бартуловичем. Руководство "Зари" сумело оформить трансфер 20-летнего полузащитника сроком до конца нынешнего сезона.

Летом Маткевич сможет вернуться в "Динамо". Его контракт со столичным клубом действует до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне вингер сыграл 12 поединков за "Динамо" U-19. Он забил 5 мячей и сделал три результативные передачи.

Луганская "Заря" начнет вторую половину сезона на 8 месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

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