Олег Протасов — где он сейчас и чем занимается легенда футбола

Бывший украинский футболист и тренер Олег Протасов. Фото: Александра Лепетухи / УНИАН

Человек, который абсолютно заслуженно имеет статус футбольной легенды сразу в двух странах. Тренер, который всегда был востребованным, успел получить огромный опыт в разных командах, но есть ощущение, что так и не сказал своего последнего слова.

Легендарный украинский футболист и известный тренер Олег Протасов в начале февраля отметил свое 61-летие, сообщает портал Новини.LIVE.

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Где Олег Протасов сейчас, чем занимается? И какими своими достижениями заслужил статус легенды? Давайте поговорим об этом поподробнее.

Олег Протасов — легенда

Олег Протасов успел поиграть за "Днепр" и киевское "Динамо". Он был вторым лучшим бомбардиром в истории команды СССР после Олега Блохина.

В 1985 году он завоевал "Серебряную бутсу" от издания France Football, тогда он уступил лишь не менее легендарному нидерландцу Марко Ван Бастену.

В 1987 году был признан лучшим футболистом СССР. Через год стал вице-чемпионом Европы в составе сборной СССР, где получил звание второго лучшего бомбардира турнира, опять же пропустив вперед только Ван Бастена.

Затем в жизни Протасова наступила Греция. За местный "Олимпиакос" он отыграл за четыре года 85 матчей, забил 47 мячей.

В Греции в целом он провел много лет, эта страна, по сути, стала и остается для него "вторым домом".

Олег Протасов — тренер

Самым знаковым периодом тренера Протасова была работа в "Олимпиакосе". В 2003 году он завоевал с греческим грандом чемпионство, еще больше утвердив свой статус легенды в клубе.

За свою тренерскую карьеру он проработал в очень разных странах: кипрском АЕЛе, румынских "Стяуа" и "Астре", российских "Кубани" и "Ростове", белорусском "Динамо" Минск и казахстанской "Астане".

В свое время он должен был возглавить сборную Украины, но назначение не произошло.

Где сейчас Олег Протасов

После своей тренерской карьеры Олег Протасов перешел на работу чиновника. Определенный период времени занимал должности в УАФ, в частности был вице-президентом ассоциации.

В декабре прошлого года был выведен из состава НОК Украины.

Ранее, в интервью "Украинскому футболу" Олег Протасов рассказал, что быть тренером больше не планирует.

"Быть тренером я уже не потяну. Я поработал в УАФ и психологически уже не уверен, что хочу работать тренером. Но намерен остаться в футболе, правда, еще не знаю, кем. Пока творческая пауза и есть время подумать".

Его спросили, где именно он планирует жить и работать — в Украине или в Греции. Протасов ответил, что где будет востребован, там и будет работать.

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