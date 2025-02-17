Фрэнсис Нганну хочет бой с Владимиром Кличко — что известно

Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Чемпион PFL и экс-чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну снова вернется в бокс. Ранее он дважды выходил на ринг, где проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

Нганну назвал приоритетного соперника, передает портал Secondsout.

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Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou

Нганну против Кличко

Нганну заинтересован в поединке с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, но также рассматривает и другие варианты.

Среди возможных соперников он допускает встречу с 48-летним Владимиром Кличко, слухи о возвращении которого на ринг набирают обороты.

"Владимир Кличко мог бы быть вариантом", — сказал Нганну.

Нганну дебютировал в боксе в октябре 2023 года. Фрєнсис дал равный бой Фьюри и отправил оппонента в нокдаун.

Бой с Дошуа состоялся в марте 2024 года и тогда камерунец проиграл боксеру нокаутом во втором раунде.

Кличко последний бой провел в апреле 2017 года, когда проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

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