Саудовские клубы предлагают Салаху контракт на 200 млн евро

Мохамед Салах. Фото: Reuters

Звездный вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах вскоре может сменить команду. На футболиста есть серьезные претенденты.

Об возможном переходе Салаха сообщил портал El Nacional.

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Мохамед Салах. Фото: Reuters

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Источник рассказал, что Салах хочет остаться в "Ливерпуле", чтобы соревноваться на высшем уровне за трофеи.

При этом Мохамеду импонирует, что главный тренер Арне Слот оказывает ему очень большое доверие.

Переубедить Салаха могут клубы из Саудовской Аравии, которые не прекращают пытаться подписать Салаха в летнее трансферное окно.

Командам из Саудовской Аравии необходим звездный футболист, который является мусульманином.

Мохамед Салах. Фото: Reuters

Саудовские клубы готовы предложить Салаху контракт с зарплатой 200 млн евро за три года.

Действующий контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2025 года. При этом, клуб готовит новое улучшенное предложение своей звезде.

В текущем сезоне 32-летний вингер забил 28 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах.

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