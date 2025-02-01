Ливерпуль победил Борнмут в 23 туре АПЛ — дубль у Салаха

Матч "Борнмут" - "Ливерпуль". Фото: Reuters

В рамках 23 тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде сыграл против "Борнмута". У хозяев с первых минут вышел на поле украинский центральный защитник Илья Забарный.

"Ливерпулю" удалось выиграть со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Вишни" дома активно начали матч и имели опасные моменты благодаря ударам Семеньо и Клюйверта.

"Ливерпуль" же открыл счет после того как на 27-й минуте Кук в своей штрафной сфолил на Гакпо, а из 11 метров забил Салах.

На 70-й минуте Таверньер попал в штангу, а Клюйверт на добивании промахнулся по пустым воротам.

"Ливерпуль" празднует гол. Фото: Reuters

Точку в матче на 75-й минуте поставил Салах, который получил мяч в штрафной и точно пробил в дальнюю девятку.

Интересно, что "Борнмут" впервые проиграл за последние 11 матчей.

"Борнмут" — "Ливерпуль" — 0:2

Голы: Салах, 30 (пен.), 75

"Борнмут": Аррисабалага — Кук, Забарный, Гюйсен, Керкез — Адамс, Кристи (Джеббисон, 80) — Семеньо, Клюйверт, Брукс (Таверньер, 67) — Уаттара.

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнольд (Брэдли, 70), Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллистер (Джонс, 61), Гравенберх — Салах (Эндо, 88), Собослаи, Гакпо (Нуньес, 69) — Диас.

Предупреждения: Кристи, Гюйсен — Гравенберх, Мак Аллистер, ван Дейк

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