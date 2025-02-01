Ліверпуль переміг Борнмут у 23 турі АПЛ — дубль у Салаха

Ліверпуль обірвав безпрограшну серію Борнмута з Забарним
В рамках 23 туру АПЛ "Ліверпуль" на виїзді зіграв проти "Борнмута". У господарів з перших хвилин вийшов на поле український центральний захисник Ілля Забарний.
"Ліверпулю" вдалося виграти з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.
"Ліверпуль" зупинив "Борнмут"
"Вишні" вдома активно почали матч та мали небезпечні моменти завдяки ударам Семеньйо та Клюйверта.
"Ліверпуль" у відповідь відкрив рахунок після того як на 27-й хвилині Кук в своїй штрафній сфолив на Гакпо, а з 11 метрів забив Салах.
На 70-й хвилині Таверньєр влучив у стійку, після чого Клюйверт на добиванні схибив у порожні ворота.
Крапку в матчі на 75-й хвилині поставив Салах, який отримав м’яч у штрафному і точно пробив у дальню дев’ятку.
Цікаво, що "Борнмут" вперше програв за останні 11 матчів.
"Борнмут" — "Ліверпуль" — 0:2
Голи: Салах, 30 (пен.), 75
"Борнмут": Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті (Джеббісон, 80) — Семеньйо, Клюйверт, Брукс (Таверньєр, 67) — Уаттара.
"Ліверпуль": Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 70), Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер (Джонс, 61), Гравенберх — Салах (Ендо, 88), Собослаї, Гакпо (Нуньєс, 69) — Діас.
Попередження: Крісті, Гюйсен — Гравенберх, Мак Аллістер, ван Дейк
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