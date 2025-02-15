Александр Усик рассказал, что готовит дома и кому варит борщ

Александр Усик. Фото: скриншот

Украинский боксер Александр Усик, несмотря на то, что вошел в ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, определенные вещи дома делает сам. Боксер может сам себе приготовить еду.

Об этом Усик рассказал в интервью Boxing king Media.

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Что может приготовить Усик

Усик рассказал, что не считает себя искусным в кулинарии, но без проблем может приготовить борщ. При этом он отметил, что готовит это блюдо только для друзей, ведь его дети предпочитают сэндвичи и жареную картошку.

"Умею ли я готовить? Не очень. Но я могу приготовить борщ. Без проблем. Я не готовлю борщ для своих детей. Только для друзей. Моим детям нравятся сэндвичи, жареная картошка", — сказал Усик.

Отметим, что Усик в декабре прошлого года во второй раз победил Тайсона Фьюри, а следующий бой может провести летом с победителем боя чемпиона мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

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