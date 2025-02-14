Динамо оценило своего игрока в 20 миллионов евро — о ком идет речь

Динамо установило космический ценник на одного из своих игроков
В чемпионате Украины по футболу вскоре начнется вторая часть сезона. Команды УПЛ продолжают решать кадровые вопросы.
Киевское "Динамо" продлило контракт с защитником Константином Вивчаренко и установило в нем огромную клаусулу на игрока, сообщает "ТаТоТаке".
Контракт продлен до 2028 года. Цена на игрока является сейчас одной из самых высоких в клубе.
Сколько стоит Вивчаренко
Константин Вивчаренко, по данным журналистов, был "на радарах" клубов чемпионата Испании. Они планировали дождаться окончания контракта игрока.
Теперь придется платить огромную сумму. Клаусула в новом контракте защитника "Динамо" составляет 20 миллионов евро.
В этом сезоне Константин Вивчаренко сыграл за "Динамо" 18 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу.
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