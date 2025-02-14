Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо установило космический ценник на одного из своих игроков arrow

Динамо установило космический ценник на одного из своих игроков

14 февраля 2025 15:25
Александр Ильющенков - Редактор
Динамо оценило своего игрока в 20 миллионов евро — о ком идет речь
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Фото: ФК "Динамо"
Александр Ильющенков - Редактор

В чемпионате Украины по футболу вскоре начнется вторая часть сезона. Команды УПЛ продолжают решать кадровые вопросы.

Киевское "Динамо" продлило контракт с защитником Константином Вивчаренко и установило в нем огромную клаусулу на игрока, сообщает "ТаТоТаке".

Читайте также:

Контракт продлен до 2028 года. Цена на игрока является сейчас одной из самых высоких в клубе.

Сколько стоит Вивчаренко

Константин Вивчаренко, по данным журналистов, был "на радарах" клубов чемпионата Испании. Они планировали дождаться окончания контракта игрока.

Теперь придется платить огромную сумму. Клаусула в новом контракте защитника "Динамо" составляет 20 миллионов евро.

В этом сезоне Константин Вивчаренко сыграл за "Динамо" 18 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка между украинцем Денисом Беринчиком и американцем Кишоном Дэвисом.

Потенциальный новичок киевского "Динамо" может отказаться от перехода из-за семейных проблем.

Украинский боксер Александр Усик рассказал о наиболее сложном сопернике в его карьере.

Один из важных игроков покинул житомирское "Полесье". Он продолжит карьеру в другом клубе.

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Константин Вивчаренко
Реклама
Реклама
Реклама