Динамо оценило своего игрока в 20 миллионов евро — о ком идет речь

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Фото: ФК "Динамо"

В чемпионате Украины по футболу вскоре начнется вторая часть сезона. Команды УПЛ продолжают решать кадровые вопросы.

Киевское "Динамо" продлило контракт с защитником Константином Вивчаренко и установило в нем огромную клаусулу на игрока, сообщает "ТаТоТаке".

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Сколько стоит Вивчаренко

Константин Вивчаренко, по данным журналистов, был "на радарах" клубов чемпионата Испании. Они планировали дождаться окончания контракта игрока.

Теперь придется платить огромную сумму. Клаусула в новом контракте защитника "Динамо" составляет 20 миллионов евро.

В этом сезоне Константин Вивчаренко сыграл за "Динамо" 18 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу.

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