Динамо оцінило свого гравця у 20 мільйонів євро — про кого йдеться

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: ФК "Динамо"

У чемпіонаті України з футболу незабаром розпочнеться друга частина сезону. Команди УПЛ продовжують вирішувати кадрові питання.

Київське "Динамо" продовжило контракт з захисником Костянтином Вівчаренком та встановила у ньому величезну клаусула на гравця, повідомляє "ТаТоТаке".

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Скільки коштує Вівчаренко

Костянтин Вівчаренко, за даними журналістів, був "на радарах" клубів чемпіонату Іспанії. Вони планували дочекатися закінчення контракту гравця.

Тепер доведеться платити величезну суму. Клаусула у новому контракті захисника "Динамо" становить 20 мільйонів євро.

Цього сезону Костянтин Вівчаренко зіграв за "Динамо" 18 матчів у всіх турнірах, зробив одну результативну передачу.

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