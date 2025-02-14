Динамо оцінило свого гравця у 20 мільйонів євро — про кого йдеться

Динамо встановило космічний цінник на одного зі своїх гравців
У чемпіонаті України з футболу незабаром розпочнеться друга частина сезону. Команди УПЛ продовжують вирішувати кадрові питання.
Київське "Динамо" продовжило контракт з захисником Костянтином Вівчаренком та встановила у ньому величезну клаусула на гравця, повідомляє "ТаТоТаке".
Контракт продовжено до 2028 року. Ціна на гравця є наразі однією із найвищих у клубі.
Скільки коштує Вівчаренко
Костянтин Вівчаренко, за даними журналістів, був "на радарах" клубів чемпіонату Іспанії. Вони планували дочекатися закінчення контракту гравця.
Тепер доведеться платити величезну суму. Клаусула у новому контракті захисника "Динамо" становить 20 мільйонів євро.
Цього сезону Костянтин Вівчаренко зіграв за "Динамо" 18 матчів у всіх турнірах, зробив одну результативну передачу.
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