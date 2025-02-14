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Динамо встановило космічний цінник на одного зі своїх гравців

14 лютого 2025 15:25
Олександр Ільющенков - Редактор
Динамо оцінило свого гравця у 20 мільйонів євро — про кого йдеться
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: ФК "Динамо"
Олександр Ільющенков - Редактор

У чемпіонаті України з футболу незабаром розпочнеться друга частина сезону. Команди УПЛ продовжують вирішувати кадрові питання.

Київське "Динамо" продовжило контракт з захисником Костянтином Вівчаренком та встановила у ньому величезну клаусула на гравця, повідомляє "ТаТоТаке".

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Контракт продовжено до 2028 року. Ціна на гравця є наразі однією із найвищих у клубі. 

Скільки коштує Вівчаренко

Костянтин Вівчаренко, за даними журналістів, був "на радарах" клубів чемпіонату Іспанії. Вони планували дочекатися закінчення контракту гравця.

Тепер доведеться платити величезну суму. Клаусула у новому контракті захисника "Динамо" становить 20 мільйонів євро. 

Цього сезону Костянтин Вівчаренко зіграв за "Динамо" 18 матчів у всіх турнірах, зробив одну результативну передачу.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Костянтин Вівчаренко
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