Олександр Усик розповів, що готує вдома і кому варить борщ

Олександр Усик. Фото: скриншот

Український боксер Олександр Усик, попри те, що увійшов до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу, певні речі дома робить сам. Боксер може сам собі приготувати їжу.

Про це Усик розповів у інтерв’ю Boxing king Media.

Читайте також:

Що може приготувати Усик

Усик розповів, що не вважає себе вправним у кулінарії, але без проблем може приготувати борщ. При цьому він зазначив, що готує цю страву лише для друзів, адже його діти надають перевагу сендвічам і смаженій картоплі.

"Чи вмію готувати? Не дуже. Але я можу приготувати борщ. Без проблем. Я не готую борщ для своїх дітей. Тільки для друзів. Моїм дітям подобаються сендвічі, смажена картопля", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик у грудні минулого року вдруге переміг Тайсона Ф’юрі, а наступний бій може провести влітку з переможцем бою чемпіона світу за версією IBF Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Нагадаємо, "Динамо" Київ підписало новий контракт з Вівчаренком — стали відомі важливі деталі договору.

Український футболіст домагається отримати іспанський паспорт — де він грає.

Трансфер африканського центрбека Іме Окона в київське "Динамо" зривають його родичі.

Раніше стало відомо, чому "Манчестер Сіті" може пройти мадридський "Реал" в Лізі чемпіонів.