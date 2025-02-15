Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик розповів, яку українську страву може приготувати arrow

Усик розповів, яку українську страву може приготувати

15 лютого 2025 23:59
Олексій Паламарчук - Редактор
Олександр Усик розповів, що готує вдома і кому варить борщ
Олександр Усик. Фото: скриншот
Олексій Паламарчук - Редактор

Український боксер Олександр Усик, попри те, що увійшов до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу, певні речі дома робить сам. Боксер може сам собі приготувати їжу.

Про це Усик розповів у інтерв’ю Boxing king Media.

Читайте також:

Що може приготувати Усик

Усик розповів, що не вважає себе вправним у кулінарії, але без проблем може приготувати борщ. При цьому він зазначив, що готує цю страву лише для друзів, адже його діти надають перевагу сендвічам і смаженій картоплі.

"Чи вмію готувати? Не дуже. Але я можу приготувати борщ. Без проблем. Я не готую борщ для своїх дітей. Тільки для друзів. Моїм дітям подобаються сендвічі, смажена картопля", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик у грудні минулого року вдруге переміг Тайсона Ф’юрі, а наступний бій може провести влітку з переможцем бою чемпіона світу за версією IBF Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Нагадаємо, "Динамо" Київ підписало новий контракт з Вівчаренком — стали відомі важливі деталі договору.

Український футболіст домагається отримати іспанський паспорт — де він грає.

Трансфер африканського центрбека Іме Окона в київське "Динамо" зривають його родичі.

Раніше стало відомо, чому "Манчестер Сіті" може пройти мадридський "Реал" в Лізі чемпіонів.

їжа Олександр Усик бокс борщ професійний бокс українські боксери
Реклама
Реклама
Реклама