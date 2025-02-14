Реал — Манчестер Сіті: чому переможе клуб Гвардіоли

Манчестер Сіті" проти "Реала". Фото: REUTERS/Phil Noble

Матч-відповідь "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 19 лютого. Перший поєдинок між цими командами став окрасою стикового раунду Ліги чемпіонів.

"Манчестер Сіті" в першому поєдинку вигравав майже до фінального свистка, але "Реал" на останніх хвилинах зумів вирвати перемогу з рахунком 3:2, пише портал Новини.LIVE.

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Тепер команда Гвардіоли має відіграти один м'яч та спробувати перемогти на "Сантьяго Бернабеу". У "Манчестер Сіті" є цілком робочі шанси це зробити, на те є декілька причин.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Причина 1. Гвардіола

Перша причина успіху "Манчестер Сіті" — це його тренер. Наставник мадридського "Реала" Карло Анчелотті перед першим поєдинком заявляв, що готуватися до протистояння з Гвардіолою — це справжній жах.

Гвардіола останнім часом, очевидно, має поганий настрій через нестабільні результати команди. Але все ще залишається одним із найкращих тренерів планети, якого точно не варто недооцінювати.

Причина 2. Кадрові проблеми "Реала"

Мадридський клуб серйозно страждає від кадрових проблем. Вони пов'язані, у першу чергу, із лінією оборони. Зараз не можуть грати практично всі основні центральні захисники, тому Анчелотті довелось у першому поєдинку виставити максимально експериментальний центр захисту Асенсіо — Чуамені.

Праворуч, також через травми, грав номінальний півзахисник Вальверде.

Причина 3. Втома

Коли Гвардіола говорить про травми, він має рацію. Але частково. Останнім часом ситуація із травмами у "Манчестер Сіті" суттєво покращилась, у той час коли у "Реала" спостерігається кардинально інша картина.

Враховуючи, що "Реалу" грати не найпростіший матч у чемпіонаті Іспанії проти "Осасуни" напередодні Ліги чемпіонів, і хорошої глибини складу у Анчелотті зараз не спостерігається — це теж може стати фактором на користь англійців.

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