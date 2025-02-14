Реал - Манчестер Сити: почему победит клуб Гвардиолы

Манчестер Сити" против "Реала". Фото: REUTERS/Phil Noble

Ответный матч "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" состоится в среду, 19 февраля. Первый поединок между этими командами стал украшением стыкового раунда Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" в первом поединке выигрывал почти до финального свистка, но "Реал" на последних минутах сумел вырвать победу со счетом 3:2, пишет портал Новини.LIVE.

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Теперь команда Гвардиолы должна отыграть один мяч и попытаться победить на "Сантьяго Бернабеу". У "Манчестер Сити" есть вполне рабочие шансы это сделать, на то есть несколько причин.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Причина 1. Гвардиола

Первая причина успеха "Манчестер Сити" — это его тренер. Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти перед первым поединком заявлял, что готовиться к противостоянию с Гвардиолой — это настоящий ужас.

Гвардиола в последнее время, очевидно, имеет плохое настроение из-за нестабильных результатов команды. Но все еще остается одним из лучших тренеров планеты, которого точно не стоит недооценивать.

Причина 2. Кадровые проблемы "Реала"

Мадридский клуб серьезно страдает от кадровых проблем. Они связаны, в первую очередь, с линией обороны. Сейчас не могут играть практически все основные центральные защитники, поэтому Анчелотти пришлось в первом поединке выставить максимально экспериментальный центр защиты Асенсио — Чуамени.

Справа, также из-за травм, играл номинальный полузащитник Вальверде.

Причина 3. Усталость

Когда Гвардиола говорит о травмах, он прав. Но частично. В последнее время ситуация с травмами в "Манчестер Сити" существенно улучшилась, в то время как у "Реала" наблюдается кардинально другая картина.

Учитывая, что "Реалу" играть не самый простой матч в чемпионате Испании против "Осасуны" накануне Лиги чемпионов, и хорошей глубины состава у Анчелотти сейчас не наблюдается — это тоже может стать фактором в пользу англичан.

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