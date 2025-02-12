Реал — Манчестер Сити — онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Реал — Манчестер Сити. Смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов будет принимать английский "Манчестер Сити". Прямую онлайн-трансляцию этого поединка портал Новини.LIVE проведет в этой новости.
Первый поединок между этими клубами состоялся неделю назад, и завершился волевой победой "Реала" со счетом 3:2, которую он одержал на последних минутах. Таким образом победитель этой дуэли определится именно 19 февраля.
Где и когда смотреть матч "Реал" — "Манчестер Сити"
Матч состоится в среду, 19 февраля, на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу", стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В Украине матч "Реал" — "Манчестер Сити" можно посмотреть на платформе MEGOGO по подпискам "Спорт", "Оптимальная" или "Максимальная".
В текстовом формате за трансляцией игры можно смотреть на портале Новини.LIVE.
Прогноз на матч
Первый поединок между "Манчестер Сити" и "Реалом" показал, что команды не собираются отсиживаться в обороне, а также то, что не зря это противостояние ранее называли центральным на данной стадии.
Букмекеры считают испанский клуб фаворитом в ответном матче, на его победу сейчас дают 1.95. Ничью оценивают в 4.00, а победу "Манчестер Сити" — в 3.40.
Они также совершенно не верят в проход "Манчестер Сити", давая на это 4.45, в то время как шансы "Реала" на проход в следующий этап оцениваются в 1.19.
Также букмекеры уверены, что в ответном матче мы увидим много голов. Они оценивают вариант "обе забьют" в 1.42.
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