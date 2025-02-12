Реал — Манчестер Сіті — онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Реал — Манчестер Сіті. Дивитись онлайн матч Ліги чемпіонів
Мадридський "Реал" у матчі-відповіді стикового раунду Ліги чемпіонів прийматиме англійський "Манчестер Сіті". Пряму онлайн-трансляцією цього поєдинку портал Новини.LIVE проведе у цій новині.
Перший поєдинок між цими клубами відбувся тиждень тому, і завершився вольовою перемогою "Реала" з рахунком 3:2, яку він здобув на останніх хвилинах. Таким чином переможець цієї дуелі визначиться саме 19 лютого.
Де та коли дивитись матч "Реал" — "Манчестер Сіті"
Матч відбудеться у середу, 19 лютого, на мадридському стадіоні "Сантьяго Бернабеу", стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.
В Україні матч "Реал" — "Манчестер Сіті" можна подивитися на платформі MEGOGO за підписками "Спорт", "Оптимальна" або "Максимальна".
У текстовому форматі за трансляцією гри можна дивитися на порталі Новини.LIVE.
Прогноз на матч
Перший поєдинок між "Манчестер Сіті" та "Реалом" показав, що команди не збираються відсиджуватися в обороні, а також те, що не дарма це протистояння раніше називали центральним на даній стадії.
Букмекери вважають іспанський клуб фаворитом у матчі-відповіді, на його перемогу наразі дають 1.95. Нічию оцінюють у 4.00, а перемогу "Манчестер Сіті" —- у 3.40.
Вони також абсолютно не вірять у прохід "Манчестер Сіті", даючи на це 4.45, у той час як шанси "Реала" на прохід до наступного етапу оцінюються у 1.19.
Також букмекери впевнені, що у матчі-відповіді ми побачимо багато голів. Вони оцінюють варіант "обидві заб'ють" у 1.42.
Нагадаємо, голова УАФ Андрій Шевченко розповів, як ставиться до колишнього одноклубника Кахи Каладзе.
Шевченко також прокоментував допінг-скандал, у який потрапив гравець збірної України Михайло Мудрик.
Український боксер Денис Берінчик вперше захищатиме титул чемпіона світу, його поєдинок з Кішоном Девісом відбудеться наприкінці тижня.
У Казахстані стався скандал на турнірі з ММА. Він пов'язаний з російським гімном.
Читайте Новини.LIVE!