Саудівські клуби пропонують Салаху контракт на 200 млн євро

Салаху готують контракт на 200 млн євро — що відомо
Зірковий вінгер англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах незабаром може змінити команду. На футболіста є серйозні претенденти.
Про можливий перехід Салаха повідомив портал El Nacional.
Салах не хоче їхати, але його можуть переконати
Джерело розповіло, що Салах хоче залишитися в "Ліверпулі", щоб змагатися на вищому рівні за трофеї.
При цьому Мохамеду імпонує, що головний тренер Арне Слот надає йому дуже велику довіру.
Переконати Салаха можуть клуби з Саудівської Аравії, які не припиняють намагатися підписати Салаха в літнє трансферне вікно.
Командам із Саудівської Аравії необхідний зірковий футболіст, який є мусульманином.
Саудівські клуби готові запропонувати Салаху контракт з зарплатою 200 млн євро за три роки.
Чинний контракт Салаха з "Ліверпулем" розрахований до 30 червня 2025 року. При цьому, клуб готує нову поліпшену пропозицію своїй зірці.
У поточному сезоні 32-річний вінгер забив 28 м'ячів і віддав 19 результативних передач у 36 матчах.
Нагадаємо, на порталі Новини.LIVE буде доступна онлайн трансляція бою Даніель Дюбуа — Джозеф Паркер, де визначиться наступний суперник Олександра Усика.
Український гравець зізнався, що його цікавить громадянство Іспанії.
Футболіст, якого хотіли підписати в центр захисту київського "Динамо", може відмовитися від трансферу через свою маму.
Чемпіон світу з боксу в хевівейті, українець Олександр Усик розповів про борщ.
Читайте Новини.LIVE!