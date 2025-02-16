Саудівські клуби пропонують Салаху контракт на 200 млн євро

Мохамед Салах. Фото: Reuters

Зірковий вінгер англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах незабаром може змінити команду. На футболіста є серйозні претенденти.

Про можливий перехід Салаха повідомив портал El Nacional.

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Мохамед Салах. Фото: Reuters

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Джерело розповіло, що Салах хоче залишитися в "Ліверпулі", щоб змагатися на вищому рівні за трофеї.

При цьому Мохамеду імпонує, що головний тренер Арне Слот надає йому дуже велику довіру.

Переконати Салаха можуть клуби з Саудівської Аравії, які не припиняють намагатися підписати Салаха в літнє трансферне вікно.

Командам із Саудівської Аравії необхідний зірковий футболіст, який є мусульманином.

Мохамед Салах. Фото: Reuters

Саудівські клуби готові запропонувати Салаху контракт з зарплатою 200 млн євро за три роки.

Чинний контракт Салаха з "Ліверпулем" розрахований до 30 червня 2025 року. При цьому, клуб готує нову поліпшену пропозицію своїй зірці.

У поточному сезоні 32-річний вінгер забив 28 м'ячів і віддав 19 результативних передач у 36 матчах.

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