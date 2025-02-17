Френсіс Нганну хоче бій із Володимиром Кличком — що відомо

Нганну викликав на бій Володимира Кличка
Чемпіон PFL і ексчемпіон UFC у важкій вазі камерунець Френсіс Нганну знову повернеться в бокс. Раніше він двічі виходив на ринг, де програв Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Нганну назвав пріоритетного суперника, передає портал Secondsout.
Нганну проти Кличка
Нганну зацікавлений у поєдинку з колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Деонтеєм Вайлдером, але також розглядає й інші варіанти.
Серед можливих суперників він допускає зустріч із 48-річним Володимиром Кличком, чутки про повернення якого на ринг набирають обертів.
"Володимир Кличко міг би бути варіантом", — сказав Нганну.
Нганну дебютував у боксі в жовтні 2023 року. Френсіс дав рівний бій Ф'юрі та відправив опонента в нокдаун.
Бій із Дошуа відбувся в березні 2024 року і тоді камерунець програв боксеру нокаутом у другому раунді.
Кличко останній бій провів у квітні 2017 року, коли програв Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді.
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